Café coado, instantâneo ou espresso: qual é o mais saudável e quanto tomar?

Para muita gente, a melhor forma de começar o dia é tomando um cafezinho. Há diversos tipos de preparo, o que muda tanto o sabor quanto a quantidade de cafeína. De forma geral, o café coado, o instantâneo e espresso são os mais comuns na rotina dos brasileiros. Mas será que existe um tipo mais saudável?

Geralmente, os nutrientes são bastante parecidos, o que muda é a quantidade de cafeína ingerida em cada dose. A bebida contém pequenas quantidades de vitaminas, minerais e antioxidantes, e as poucas diferenças nutricionais entre os tipos variam de acordo com a qualidade do grão, a forma como foi plantado, o solo, o clima e como foi realizada a extração, além de quando foi moído.

De acordo com os especialistas consultados por VivaBem, quando o café é feito com os grãos moídos na hora, ele terá uma qualidade nutricional maior. O coado pode ter mais nutrientes devido ao tempo de preparo e maior contato com o grão.