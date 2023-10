Doença super rara e degenerativa não impediu sonho: 'Olhar para frente'

Como a família acompanhou o caso do pai, avó e de uma tia, conseguiu rapidamente identificar os sintomas em Lorena.

Lorena Santos Imagem: Arquivo pessoal/Divulgação

Entenda a doença

A ataxia SCA3 é uma doença degenerativa do sistema nervoso, popularmente conhecida por "doença do tropeção". É bem comum confundi-la com Parkinson, devido à falta de coordenação de movimentos musculares voluntários e perda de equilíbrio.

É geralmente uma doença que, em média em 10 a 15 anos, o paciente pode estar na cadeira de rodas. Em termos de tratamento, basicamente não existe um específico para curar. Nenhuma enfermidade degenerativa neurológica tem cura plena. Com o passar do tempo, a pessoa vai perdendo as funções porque o sistema vai parando de mandar estímulos.

Sérgio Jordy, neurologista da Rede D'Or e diretor do Centro Médico Sinapse

Os tratamentos funcionam como controle de suporte. Por isso, dependendo dos sintomas, o paciente fará fisioterapia e terapia ocupacional.