Por que Cassio e Paulinho tiveram despedidas tão diferentes no Corinthians?

Muito se fala sobre Cassio ter sido um líder, mas coloco nesse símbolo algumas dúvidas. Liderança se exerce de fora para dentro e de dentro para fora. Nunca vi Cassio ser líder do Parque para fora. E já escutei declarações dele colocando o time na fogueira. Líder faz isso?

Líderes compreendem quando a fase não é boa e aceitam liderar mesmo do banco, em nome de alguma coisa maior. Cassio não suportou a reserva.

Erraram Cassio e o Corinthians que não pensou num planejamento de aposentadoria para o ídolo. Erraram ambos ao aceitarem essa saída minúscula e que não representa a história nem do herói nem a do Time do Povo.

Paulinho soube dizer adeus. Numa noite fria, ele esquentou todos os que testemunharam sua emoção e se emocionaram de volta. Teve o nome gritado, chorou, levou a torcida às lágrimas, foi ovacionado pela arquibancada e pelos colegas. E, de presente, ainda nos deixou com uma frase eterna: O Corinthians é uma cultura.

É. É uma cultura. Um modo de existir, de pensar, de sentir. É o transe coletivo mesmo na eliminação, como foi contra o Boca em 2013, uma das sensações mais significativas que já experimentei. É cantar e dançar a despeito do resultado. É o poropopó do dia a dia, o pra lá e pra cá da vida, a certeza de que o impossível é um lugar alcançável. Paulinho representou essa cultura. Paulinho fala a língua dessa cultura. Paulinho enriqueceu essa cultura. Já Cassio, depois de saída tão apequenada, vai precisar do tempo e do afastamento histórico para readquirir seu real tamanho na história alvinegra.