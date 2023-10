Ele teve Guillain-Barré após diarreia: 'Caí e não conseguia levantar'

Ali, começaram todas as mudanças: ele passou a usar uma sonda nasal para ajudar na alimentação e já iniciou a medicação intravenosa. De um dia para o outro, Danilo começou a engasgar com frequência com a saliva. "Meu amigo que estava no quarto comigo chamou a médica e resolveram me intubar", conta.

Não estava aguentando mais. Foram 4 dias em coma e depois fiquei sabendo que a coisa ficou mais grave: entrei no protocolo de septicemia [infecção generalizada aguda] porque meu rim parou de funcionar, mas não precisei de diálise. A única coisa que não parou foi meu coração e meu pulmão.

Danilo Quinta fazendo treino para ficar de pé com andador; familiares precisavam segurá-lo, pois não tinha força nos braços Imagem: Arquivo pessoal

Aos poucos, Danilo foi sendo acordado para sair da intubação. No total, ele passou 71 dias internado, sendo a maioria dentro da UTI. Precisou de mais um ciclo da medicação, pois a primeira, segundo ele, não surtiu efeito.

Neste período, também teve pneumonia duas vezes, mas as coisas foram melhorando, o rim dele, por exemplo, voltou a funcionar. Só uma coisa ainda não tinha voltado: os movimentos.