O que é 'sangue dourado', que fez homem salvar mais de 2 milhões de bebês

Doença pode causar morte de fetos

Incompatibilidade no sangue. A doença de Rhesus, ou eritroblastose fetal, é uma enfermidade hemolítica causada pela incompatibilidade do fator Rh no sangue da mãe e do bebê. Ela acontece quando uma mãe de Rh negativo gera e dá à luz um bebê de Rh positivo, herdado do pai.

Pode causar morte. Nesses casos, a mãe produz anticorpos anti-Rh, que tentam destruir o agente Rh do feto, considerado "intruso". Em uma segunda gravidez, esses anticorpos já presentes na corrente sanguínea podem atacar o feto com Rh positivo, destruindo suas hemácias (glóbulos vermelhos do sangue). Nos piores casos, isso pode resultar em danos cerebrais ou morte dos bebês.

Por isso, a produção da vacina anti-D evita que as mulheres desenvolvam esses anticorpos durante a gestação. Também de acordo com a CNN, a própria filha de Harrison recebeu o antídoto.

*Com reportagem publicada em 10/06/2015.