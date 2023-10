Internação após infecção na garganta: quando a dor deixa de ser normal?

Mc Daniel, 25, contou que precisou ficar internado depois de uma grave infecção na garganta na última semana.

"Tinha uma amidalite muito forte, ainda está doendo muito. Já pensou acontecer alguma coisa com a minha voz?", falou. "Tomei injeção na terça, não melhorou, estava tomando remédio desde sábado. Quinta tomei injeção de novo e fiquei internado. Não mudou de novo. Quando chegou sexta estava com uma dor no peito muito forte, de ar... fora a garganta doendo."

Se a garganta estiver inflamada, é difícil ignorar os sintomas: mesmo que a dor seja suave, há sensação de secura ou irritação e dificuldade de comer e beber. Mas é importante manter a calma, já que, em geral, o problema tende a se resolver naturalmente em um período de 5 a 7 dias.