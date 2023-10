Aquecer alimentos no micro-ondas aumenta risco de câncer? Entenda melhor

Ficar parado diante do micro-ondas em funcionamento causa câncer

MITO. Há uma barreira segura contra a emissão em níveis preocupantes de ondas eletromagnéticas potencialmente cancerígenas para o ambiente. Ocorre um pequeno escape, é verdade, mas em um nível tolerável e não muito diferente da emissão dos aparelhos celulares, por exemplo. Todos os micro-ondas certificados pelo InMetro têm a segurança necessária para o uso doméstico.

Não se deve aquecer alimentos em pratos metálicos ou de inox no micro-ondas

VERDADE. Placas metálicas são refletoras de ondas, acumulam radiação, perturbam o campo de emissões dentro do forno e causam estouros que podem até quebrar estruturas internas. O mesmo vale para talheres metálicos ou de inox: eles nunca devem ser colocados no micro-ondas. No entanto, algumas embalagens metálicas são feitas com uma tecnologia que permite o uso no micro-ondas. Para evitar riscos, é importante verificar com o fabricante antes de colocar no aparelho.

A comida nunca fica bem cozida no centro quando é feita no micro-ondas

MITO. Assim como qualquer preparo de receita, a de micro-ondas precisa de alguns cuidados. O principal deles é parar a cocção de quando em quando para mexer o alimento e misturar o que está no centro com o que está nas bordas. Ninguém simplesmente deixa a comida cozinhando em uma boca de fogão ou no forno, deixa? As receitas sempre pedem regulagem do fogo (brando ou alto), que se mexa com regularidade ou sempre... No micro-ondas não é diferente.