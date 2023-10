Bocejo é contagioso? Entenda quando ele pode indicar um problema de saúde

A fisiopatologia é incerta, assim como os mecanismos neurológicos cerebrais que induzem ao reflexo do bocejo são pouco estudados, de acordo com Maurício Hoshino, neurologista do Hospital Santa Catarina-Paulista.

O ato fisiológico é identificado ainda na fase intrauterina, a partir da 11ª semana gestacional, mas não é apenas exclusividade dos seres humanos.

"O comportamento é muito comum em mamíferos sociais (que vivem em grupos), mas, de forma isolada como reflexo multissináptico, pode ser observado em quase todos os vertebrados até os répteis. Os esboços de bocejos são descritos e debatidos cientificamente para alguns anfíbios e mesmo alguns peixes", esclarece Carlos Penatti, neurologista e especialista em check-up do Fleury Medicina e Saúde.

Confira as hipóteses e explicações sobre a possibilidade de indicar algum problema de saúde, nos episódios em que são mais constantes:

Empatia explica

"O caráter contagioso do bocejo faz parte do processo de empatia e comunicação do ser humano, estando reduzido em pacientes com desordens que afetam a habilidade de interação social, como autismo e esquizofrenia", explica Érika Iglesias, otorrinolaringologista no Hospital Universitário Professor Edgard Santos) da UFBA (Universidade Federal da Bahia), vinculado à rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).