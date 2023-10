Já viu a lupa por aí? Prazo para adequação dos rótulos termina segunda

Termina nesta segunda-feira (9) o prazo para o rótulo de bebidas e alimentos se enquadrarem às novas regras. A implementação determinada pela Anvisa obriga esses itens embalados a trazerem o ícone de uma lupa e os dizeres "alto em", quando houver grandes quantidades de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio.

As empresas tiveram um ano para mudar o rótulo —desde o dia 9 outubro de 2022, a maioria dos produtos lançados deveria estar de acordo com as novas regras.

Com o fim do prazo, em 9 de outubro de 2023, a população passará a encontrar uma quantidade muito maior de alimentos e bebidas embalados com o aviso nas prateleiras.