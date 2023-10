Microdose melhora saúde mental, dizem usuários; ciência não prova

Ela pediu para que seu sobrenome não fosse revelado devido ao receio, uma vez que a psilocibina, princípio ativo presente nos cogumelos alucinógenos, não é autorizada na Alemanha, tampouco no Brasil.

Na medida em que mais pesquisas demonstram que os psicodélicos podem ser uma alternativa viável —embora ainda não regulamentada— de tratar determinadas condições de saúde mental, o interesse pela microdosagem cresce, com declarações entusiasmadas de pessoas que se automedicam sendo difundidas nas redes sociais. Porém, as evidências científicas ainda são escassas e não sustentam a prática terapêutica.

"Os estudos que atestam alguma melhora no humor e na cognição ou são baseados em relatos pessoais de quem faz esse tipo de uso ou foram feitos sem o controle e rigor científico", explica Nicole Galvão, que é pesquisadora do Instituto do Cérebro da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e professora do Departamento de Fisiologia e Comportamento da mesma instituição.

Uma pesquisa de 2021 orientou que os participantes incluíssem doses de placebo em sua rotina de microdosagem e mostrou que não houve diferença significativa entre as avaliações, indicando que o efeito placebo se equiparou ao da microdosagem. "Os participantes não sabiam quando estavam tomando a microdose de cogumelo ou quando era somente um placebo e, mesmo assim, os relatos não trouxeram diferenças significativas", diz Galvão.

No entanto, a pesquisadora destaca que o estudo seguiu os participantes por apenas quatro semanas, enquanto a concepção da microdosagem prevê que seja um tratamento de longa duração. "Talvez por isso provavelmente não se viu os efeitos que as pessoas que usam faz tempo relatam naqueles estudos observacionais", destaca.

Para a advogada Rebeca Barros, 47, que tem diagnóstico de autismo, a microdosagem serviu para melhorar o humor e diminuir a ansiedade. "Durante dois meses tomei duas cápsulas com as microdoses por dia. Faço psicoterapia, mas, em momentos de crise, os cogumelos me ajudam muito", relata.