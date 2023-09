Cérebro de goleiro: como atletas são capazes de defesas tão rápidas?

A partir do instante em que o pé do jogador entra em contato com a bola, cerca de 400 milissegundos se passam até que ela alcance o gol —um intervalo de tempo aproximado ao de um piscar de olhos.

E ainda assim é possível que o atleta se adiante na defesa, o que é resultado de muito treino e de várias reações combinadas do cérebro.

Como o cérebro reage em uma defesa de pênaltis

No cérebro, tudo começa com a identificação visual dos elementos que o goleiro enxerga.

"A informação visual é processada rapidamente no cérebro do goleiro da seguinte forma: a luz refletida dos objetos no estádio atinge o olho do goleiro, onde é convertida em impulsos elétricos pelos neurônios na retina. Esses impulsos viajam até o lobo occipital, onde as informações visuais, como distância, formato e cores, são interpretadas", explica André Souza, doutor em psicologia cognitiva e neurociências pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos.

Segundo ele, esse processo ocorre em milésimos de segundos, levando de 100 a 200 milissegundos para ser concluído no córtex visual.