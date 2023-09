Morte é natural, então por que é tão difícil aceitar? A ciência explica

Uma das teses é que o luto possui uma função adaptativa. Assim como uma dor forte no lado esquerdo do peito chama a atenção para um possível infarto, o pesar profundo no coração pode deflagrar o restabelecimento de prioridades, o cuidado pelos que ficam e consigo próprio.

Outra linha de pensamento, porém, enxerga o luto como uma "má adaptação" —o que explica a redução do desejo sexual, da fome e da imunidade após a perda de alguém querido. Sofrer pela morte de outra pessoa é um efeito colateral do modo como o ser humano se relaciona amando e se apegando a outros seres.

A ideia de que a dor do luto é um mal necessário para a valorização da vida é reconfortante, mas não faz ninguém sofrer menos. E nem mesmo os bichos escapam desse terrível efeito colateral do apego. Há registros de animais de estimação que vivem processos de luto, e podem ficar tristes, sem comer ou até morrer após a partida do tutor.

Fases do luto