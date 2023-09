Morte em 24 horas: 'golpe de calor' é mais grave que insolação; proteja-se

Muito sol na região da cabeça e do pescoço pode causar insolação. As meninges e o tecido cerebral ficam irritados com o superaquecimento e pode ocorrer a chamada meningite asséptica, uma inflamação das meninges que não é causada por bactérias.

Dor de cabeça é geralmente o primeiro sintoma. A pessoa atingida fica com a cabeça quente e vermelha, o pescoço dói, podem ocorrer cansaço, náuseas e vômitos, também tonturas. A temperatura corporal de um paciente com insolação geralmente não é elevada, mas baixa.

O que fazer em caso de insolação?

Quem é afetado por insolação deve ser imediatamente levado para um ambiente fresco e deitado de costas, para que possa se recuperar o mais rapidamente possível. A cabeça e a parte superior do corpo devem ficar um pouco mais elevadas.

Toalhas frias e molhadas ajudam a resfriar áreas do corpo como o pescoço. Além disso, estando consciente, o paciente deve beber muita água, para que o equilíbrio hídrico volte ao nível normal. Segundo especialistas, a transpiração excessiva pode levar a uma perda adicional de líquidos de até dois litros em dias muito quentes.

Até que os sintomas desapareçam, é recomendado permanecer deitado. Importante: em casos mais graves podem ocorrer vômitos intensos, confusão mental ou até perda de consciência. Um médico deve ser consultado, também para evitar que a insolação progrida para um golpe de calor.