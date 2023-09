Baixa umidade do ar: veja dicas para encarar tempo seco e proteger a saúde

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) define a umidade relativa do ar como a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em relação à quantidade máxima que poderia existir, considerando a temperatura vigente. Níveis mais baixos de umidade são comuns no final do inverno e início da primavera, bem como durante a tarde, entre 12h e 16h.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a faixa de umidade ideal para o organismo humano situa-se entre 40% e 70%. Quando essa taxa cai para 30%, já se configura uma situação de alerta, com prejuízos evidentes para a saúde.

Impactos da baixa umidade do ar na saúde

A baixa umidade do ar afeta de forma significativa o organismo humano. Garganta irritada, sangramento nasal, doenças respiratórias (como rinite e asma), dor de cabeça, sensação de areia nos olhos e pele ressecada são alguns dos sintomas que podem surgir.

O Ministério da Saúde alerta que a água desempenha um papel fundamental para o funcionamento do corpo, regulando a temperatura, eliminando toxinas, transportando nutrientes e lubrificando as mucosas.

Quando a umidade é insuficiente, o corpo fica com menos água para executar suas funções, tornando-se mais vulnerável. As vias aéreas se ressecam, comprometendo a produção de muco no nariz e facilitando a entrada de vírus e bactérias, aumentando o risco de contágio de doenças.