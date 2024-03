AVC e Alzheimer estão entre doenças que mais afetam a população no mundo

As patologias que afetam o sistema nervoso, como demências, enxaquecas ou acidentes cardiovasculares, são a principal causa de problemas de saúde no mundo, de acordo com um amplo estudo publicado nesta sexta-feira (15).

O estudo, publicado na revista Lancet Neurology, aponta que 43% da população mundial (cerca de 3,4 bilhões de pessoas) sofreu problemas de saúde neurológicos em 2021.

O estudo foi realizado por centenas de pesquisadores sob a supervisão do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), uma instituição de referência em estatísticas de saúde.