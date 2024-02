Óleo de rosa mosqueta é mesmo poderoso para regenerar a pele? Como usar?

O óleo de rosa mosqueta é conhecido por seus benefícios à pele. Como outros óleos vegetais, possui propriedades hidratantes e antioxidantes e alta capacidade de penetrar mais profundamente na pele, ajudando na regeneração dos tecidos.

É extraído dos frutos e sementes da planta rosa mosqueta, da família de arbustos, que engloba cerca de 70 espécies.

"A composição exata pode variar a depender da espécie, do método de extração e se é proveniente da semente ou do fruto", explica a dermatologista Francine Belinetti, professora de dermatologia na PUC-PR/Londrina.

Mas costuma ser rico em vitaminas (como a A), minerais (potássio, cálcio e magnésio) e ácidos graxos poli-insaturados (como o ácido linoleico, da família ômega 6) e alfa-linoleico (ômega 3).

Oléo de rosa mosqueta: benefícios e mais

Como usar o óleo de rosa mosqueta na hidratação da pele?

É importante também massagear a pele durante a aplicação, ensina Isabel Piatti, especialista em estética e cosmetologia.

"Para a pele ressecada, o óleo de rosa mosqueta pode ser utilizado de uma a duas vezes ao dia. Uma camada fina pode ser aplicada antes do protetor solar e/ou à noite", explica Belinetti.

Óleo de rosa mosqueta pode ser usado diretamente na pele?

Como usar o óleo de rosa mosqueta? Ele deve ser aplicado de preferência à noite Imagem: Divulgação

O óleo de rosa mosqueta pode ser usado puro na pele —mas somente à noite, pois corre o risco de reagir às radiações solares e causar irritação.

Pessoas de pele oleosa devem tomar cuidado, já que a tendência é aumentar ainda mais a oleosidade e até causar oclusão dos poros. Nesses casos, o ideal é misturá-lo a um hidratante em pequenas quantidades e usá-lo somente no corpo.

"Lembrando que o importante é que esses cremes e loções hidratantes sejam em bases livres de substâncias químicas tóxicas", diz Piatti.

Para o rosto, prefira produtos que já venham com o óleo em sua composição, assim há menos risco de danos à pele.

Óleo de rosa mosqueta pode ser usado para clarear manchas?

Não existem estudos científicos demonstrando os benefícios do tratamento com óleo de rosa mosqueta para manchas, ressalta Daniel Cassiano, professor de dermatologia da Universidade São Camilo (SP).

Mas, devido às suas propriedades antioxidantes, acredita-se que ele pode ser coadjuvante no tratamento de alguns tipos de manchas, como o melasma.

Óleo de rosa mosqueta é bom para quem tem estrias?

Mais uma vez, não há comprovação científica. Mas, "parte fundamental da prevenção e do tratamento das estrias é a hidratação da pele e, nesse sentido, o uso do óleo de rosa mosqueta pode ajudar", diz Cassiano.

Belinetti reforça que seu uso pode ajudar nas estrias que ainda estão avermelhadas, mas devem ser aliadas a outros produtos. Já as estrias esbranquiçadas são cicatrizes e só são atenuadas com tratamentos mais agressivos.

Óleo de rosa mosqueta pode tratar queimaduras?

Os estudos usando o óleo de rosa mosqueta na cicatrização de feridas, como pós-cirúrgicas, ulcerações e queimaduras, são bastante promissores. "Mas, ainda há substâncias comprovadamente mais seguras e eficazes que acabamos optando por utilizar", aponta Belinetti.

Para queimaduras mais superficiais, ela indica a aplicação de 2 a 3 vezes ao dia.

Ele pode ajudar a atenuar rugas e prevenir o envelhecimento da pele?

Para que serve o óleo de rosa mosqueta? Ele é um ótimo método para hidratar a pele! Imagem: iStock

Mais uma vez, não há nenhuma comprovação científica, mas, por ter ação antioxidante, pode evitar a degeneração do colágeno e fibras elásticas da pele.

"Além disso, funciona como hidratante, mantendo a barreira cutânea saudável, o que é fundamental para uma pele mais jovem", reforça Cassiano.

Existem benefícios na ingestão do óleo de rosa mosqueta?

O óleo de rosa mosqueta é rico em nutrientes com ação antioxidantes. "Eles atuam protegendo as células do organismo contra a ação dos radicais livres, e o estresse oxidativo que culminam a longo prazo com o maior risco de desenvolvimento da maioria dos tipos de câncer", explica a nutricionista Clarissa Fujiwara, coordenadora de nutrição da Liga de Obesidade Infantil do HC-FMUSP.

Além disso, estudos indicam que o óleo possui fitoesteróis, conhecidos por terem um efeito redutor no colesterol absorvido pelo intestino.