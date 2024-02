DoxiPEP não protege mulheres cis de ISTs, mas causa pode ser baixa adesão

Desde a virada do século, diversos lugares do planeta estão presenciando o crescimento mantido da incidência de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) bacterianas, tais como a sífilis, a clamídia e a gonorreia.

A depender da localidade, esse aumento ocorre de maneira mais ou menos concentrada nos diferentes subgrupos populacionais, mas com frequência estão na lista de crescimento de casos os homens gays e bissexuais, as minorias étnicas e as mulheres cisgênero jovens.

Entre as estratégias que têm sido estudadas para mitigar esse fenômeno estão, além da recomendação do uso de preservativo em todas as relações sexuais e do rastreamento periódico de ISTs independentemente da presença de sintomas, a tomada de uma profilaxia medicamentosa com o antibiótico doxiciclina após as exposições sexuais, o que ficou conhecido como DoxiPEP.