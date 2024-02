4 dicas de prevenção de ISTs para o Carnaval 2024

Os casos de ISTs bacterianas estão em alta no Brasil e no mundo desde o início do século. Mais recentemente, os casos de mpox também voltaram a subir no Brasil.

O medo e vergonha de buscar atendimento podem retardar o diagnóstico correto e o seu tratamento efetivo.

Lembre-se: a pior IST é aquela que não foi diagnosticada nem tratada.

Avisar as parcerias sexuais faz parte do tratamento de uma IST

Sempre que uma IST é diagnosticada, temos a certeza de que existe no mínimo outra pessoa no planeta que também precisa de tratamento, afinal essas infecções são sempre transmitidas de uma pessoa para outra.

Na pandemia de covid-19, aprendemos rapidamente a importância de avisar as pessoas próximas, com quem tínhamos nos encontrado recentemente, sempre que tínhamos um teste positivo. Com ISTs, as coisas não são diferentes, no entanto devido ao tabu que paira sobre o tema, nem sempre essa notificação dos contatos próximos é feita.