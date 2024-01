Desde que essa denominada "simplificação do tratamento do HIV" começou a ser assunto durante as consultas com meus pacientes, uma das frases que mais ouvi foi "mas para que mexer num time que está ganhando? Não é melhor deixar o tratamento como está?".

Para esses pacientes, o que sempre respondi ao longo desses 4 anos foi que de fato esse ditado tem lá sua sabedoria popular, mas que nesse caso especificamente da terapia antirretroviral, sem dúvidas mexer no time é sim uma ótima ideia.

E o motivo é muito simples: se um medicamento potencialmente tóxico é dispensável, para que passar toda a vida tomando-o? Lembrem-se, menos é mais.

Querem um exemplo para ajudar na argumentação? Imaginem uma pessoa que consegue com facilidade dormir a noite inteira, tendo um sono de qualidade e reparador. Faria sentido ela tomar todos os dias um remédio para dormir?

Isso se torna ainda mais evidente se soubermos que esse medicamento pode provocar possíveis efeitos colaterais se tomado em longo prazo. No caso do tratamento antirretroviral simplificado, o medicamento tenofovir retirado do esquema pode em alguns casos provocar alterações nos rins e nos ossos, especialmente se tomado por pessoas com mais idade e por um longo período de tempo.

Uma vez que, até que tenhamos uma cura segura e acessível para a infecção por HIV a recomendação é que a terapia antirretroviral seja tomada por todas as pessoas que vivem com esse vírus e por toda a sua vida, nada melhor que utilizar o esquema com menos drogas e menos efeito colaterais possível. Menos é mais.