Alguns dos ODSs são:

garantir a erradicação da pobreza;

fome zero e agricultura sustentável;

saúde e bem-estar;

educação de qualidade;

igualdade de gênero;

energia limpa e acessível.

Essas metas ajudam empresas, organizações e instituições a orientarem suas ações com base nesses objetivos. Cada país estabelece suas condutas e indicadores com o intuito de cumprir a Agenda 2030.

Na semana passada, na sede das Nações Unidas em Nova York, houve um encontro das instituições e empresas membros do Pacto Global da ONU, iniciativa da Nações Unidas para engajar empresas e organizações na adoção de princípios e ações que ajudem o país a cumprir os ODSs.

O trabalho do Pacto Global é louvável. Qualquer empresa preocupada com o desenvolvimento sustentável deveria ao menos conhecê-lo. No entanto, o Pacto conta com pouco menos de 2 mil empresas comprometidas com os ODSs, o que ainda é pouco, considerando um país com as dimensões do Brasil.

Na área da saúde, o ODS 3, o país definiu alguns objetivos bastante audaciosos, considerando a atual realidade do país. Vejamos alguns: