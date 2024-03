Por que, agora, tanta gente com covid-19 tem teste com falso-negativo?

O que está diferente

"Boa parte da população ou adquiriu imunidade porque tomou a vacina ou ficou imune porque teve covid-19 no passado ou, ainda, as duas coisas, o que chamamos de imunidade híbrida. E isso impacta na curva de ascensão do vírus," explica o professor Evaldo Stanislau Affonso de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

O pico da viremia, isto é, o auge da presença do Sars-CoV-2 no sangue, já não é alcançado com a mesma velocidade de antes. "Por isso, artigos científicos recentes sugerem, que, em vez de fazer o teste de antígeno no início dos sintomas, como era o recomendado, você espere um pouquinho mais, deixando para ver se tem covid-19 ou não em torno do terceiro ou do quarto dia após o aparecimento da febre, da dor de garganta ou de qualquer outro mal-estar."

Antes disso, mesmo sendo sintomático, é relativamente grande o risco de o teste rápido dar negativo. Quero dizer, falso-negativo.

Novas variantes não afetam a eficiência da testagem

"Essencialmente, o que muda no Sars-CoV-2 é o gene que codifica a produção da proteína S, ou spike, que ele usa para entrar nas nossas células", conta o biólogo molecular e virologista José Eduardo Levi, que lidera a área de pesquisa e desenvolvimento da rede de saúde Dasa.