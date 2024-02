Para o coração, nem fazer ginástica compensa o refrigerante que você toma

Bom abrir parênteses para evitar uma má interpretação: ninguém está dizendo que, ao pedir aquela bebida gaseificada repleta de açúcar em um copo com gelo e, quem sabe, limão, você tem 21% de probabilidade de ter um problema cardíaco, mas que o seu risco pessoal e intransferível conforme uma série de fatores — de histórico familiar a outros hábitos — cresce esse tanto. Melhor ficar só com o gelo e o limão.

Os cientistas também compararam quem tinha o hábito de tomar refrigerante "zero" e outras bebidas com adoçantes artificiais com quem preferia água e suco natural sempre. De novo, o risco de ter doença cardiovascular aumentava, mas bem menos em relação ao hábito de ingerir a versão açucarada: só uns 3%.

Especialmente nas bebidas industrializadas com açúcar adicionado, o que se notou é que cada lata ou copo a mais no dia a dia elevava linearmente o risco, como se a ameaça de um problema no peito ou nos vasos da cabeça subisse lado a lado com os goles extras.

E a atividade física? Nessa jogada, ela não fez diferença. A probabilidade de infartar ou de ter um AVC continuou praticamente a mesma entre bebedores de refrigerantes convencionais que faziam mais de 7,5 horas de atividade física por semana e os que se mexiam menos do que isso.

A conclusão do trabalho é clara: pelo bem do coração, cortar esse tipo de bebida seria algo muito desejável até para quem é fisicamente ativo.

Redução no consumo

Tanto nos Estados Unidos quanto aqui, no Brasil, o consumo de refrigerantes apresenta uma tendência ao declínio. "Não é de hoje que se aponta uma associação entre o hábito de bebê-los e uma infinidade de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e os próprios males cardiovasculares. Isso já aparece em diversas diretrizes. Daí que as pessoas vêm entendendo que o refrigerante é uma escolha a ser evitada", pensa a nutricionista Maria Laura da Costa Louzada, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP (Universidade de São Paulo), onde também é pesquisadora do NUPENS ( Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde).