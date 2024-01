Abro os olhos e me espreguiço até sentir o corpo acordar para um novo dia e... ai! Fim do clima de manhã de novela. A dor intensa no calcanhar ao pisar fora da cama me desperta. Sem entender o que teria acontecido com o meu pé, me arrasto feito uma senhora de 120 anos até o banheiro. Uma senhora de 120 fora de forma, bem entendido, porque tem gente que amadurece serelepe.

Os três, quatro, cinco primeiros passos parecem impossíveis. O primeiro metro percorrido é pior que uma maratona. Um minuto depois, ainda dói, mas já consigo insistir em caminhar. E adiante, quando vou do banheiro até a cozinha, resta apenas uma vaga lembrança da sensação dolorosa.

Só que a dor volta quando eu resolvo, à noite, relaxar assistindo à tevê, fazendo eu me arrepender de me levantar do sofá. Dura pouco. Porém, faz valer o que dura. Assim como voltará nas manhãs seguintes, atanazando o início da minha jornada.