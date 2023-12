"Os poucos trabalhos eram pequenos, muitos deles avaliando apenas a população de alto risco, como homens que fazem sexo com homens e pessoas vivendo com o HIV", recorda a pediatra Ana Goretti Kalume Maranhão, que, sem dúvida, é um dos nomes mais respeitados quando o assunto é vacinação. Integrante do PNI (Programa Nacional de Imunizações), ela é responsável justamente pela vacina do HPV, sempre incansável nas batalhas para esclarecer pais e responsáveis e aumentar o número de adolescentes protegidos. Argumentos não lhe faltam. Agora, mais do que nunca.

Na fase 1 do POP-Brasil, entre 2015 e 2017, foram examinados 8.077 jovens. "O objetivo era determinar a taxa de infecção entre eles. Ora, só assim poderíamos saber qual seria o impacto da chegada da vacina, realizando uma nova avaliação depois", explica.

Já na segunda fase, realizada entre 2021 e este ano, 2023, foram 11.982 voluntários da mesma faixa etária, isto é, dos 16 aos 25 anos. "Dessa vez, já conseguimos comparar vacinados e não vacinados", conta Eliana Wendland. O resultado revela o sucesso da imunização contra o HPV. Ao mesmo tempo, ao coletar amostras dos genitais, do ânus e da orofaringe — leia, da boca e da garganta — , o POP Brasil 2 traz surpresas.

A prevalência do vírus na região anal é uma delas, como se viu na apresentação que a epidemiologista fez em um evento realizado no último dia 7 de dezembro no Inca (Instituto Nacional de Câncer), no Rio de Janeiro. Local mais emblemático para enquadrar o HPV, impossível.

O envolvimento com tumores

Há mais de 150 tipinhos de papilomavírus humano. Muitos provocam verrugas genitais que, embora estigmatizantes e com tratamento doloroso, não se tornam lesões malignas. Mas 13 deles, no mínimo, são acusados de desencadear cânceres. No Inca, o principal foco da discussão era o de colo uterino.