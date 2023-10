Mas veja que interessante: entre aqueles que, além do esquema primário, receberam uma dose de reforço, essa proteção subiu para 68,7%, em média. Atenção, a efetividade das vacinas é sempre em relação a quem não foi imunizado.

Alexandre Marra ressalta que o estudo levou em consideração as doses e não quem tomou esse ou aquele imunizante. Pode ser que, no futuro, outros trabalhos se debrucem sobre as diferenças entre as vacinas nessa proteção. Mas, por enquanto, podemos concluir que pessoas em dia com a carteirinha de vacinação têm um risco muito menor de uma chateação que dura, ô, como dura...

"Precisamos de mais pesquisas para saber por até quanto tempo os sintomas de covid longa são capazes de persistir", diz ele. "A boa notícia é que a maioria dos casos melhora em até dois anos após a infecção." Tudo bem, só que haja paciência ao longo desses dois anos!

As vacinas ou ômicron?

Aí, talvez você se pergunte: mas, se a análise foi realizada até tempos muito recentes, quando ômicron já estava dominando o pedaço e se espalhando mais que fogo no palheiro, será que essa proteção elevada encontrada em quem foi atrás do reforço não seria porque, nessa altura, há uma combinação de pessoas que receberam mais doses da vacina e uma variante que, talvez, pegue mais leve? Pode ser. Ainda assim...

"A prevalência da covid longa, de fato, diminuiu ao longo dos anos", reconhece o infectologista. "E a gente não sabe até que ponto isso é por causa da vacinação — eu acredito que tenha muito a ver, sim — e até que ponto seja porque ômicron e suas subvariantes causem processos inflamatórios menos intensos e, com isso, gerem menos sequelas."