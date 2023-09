Os pesquisadores fizeram ainda um exame, o PET 18F DOPA. "Com a ajuda de um radiofármaco, ele consegue nos mostrar como anda a produção de dopamina no cérebro", explica Ettenberg. E o ótimo resultado: ela continuava firme e forte, sinal de que as células enxertadas permaneceram intactas e funcionando.

Qual o próximo passo?

Os cientistas da BlueRock pretendem iniciar o estudo de fase 2 com o bemdaneprocel no primeiro semestre do ano que vem. Nele, o número de pacientes será maior e, já sabendo que essa terapia celular é segura, o principal foco será analisar a eficácia e chegar à dose ideal.

Os voluntários da fase 1 continuarão sendo acompanhados por, pelo menos, mais dois anos. Até para ver se os neurônios produtores de dopamina seguirão resistindo —tomara!

Como ninguém conhece a causa de sua destruição no Parkinson, fica difícil prever se, passado um tempo, as novas células também não acabariam eliminadas. Ainda não dá para estimar se irão durar alguns anos ou longas décadas. Mas, se tudo der certo, elas significarão uma nova era para os 10 milhões de indivíduos com Parkinson ao redor do mundo.