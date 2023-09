Para não deixar o diagnóstico escapar

No ano passado, pesquisadores alemães realizaram um estudo com cerca de 5 mil indivíduos. Desta vez, todos acima de 65 anos. Uma parte foi submetida ao eletrocardiograma. Outra parte usou um smartwatch, sendo orientada a checar a pulsação duas vezes por dia durante duas semanas. A prevalência de diagnósticos de arritmias mais do que duplicou na turma do relógio. "Isso mostra que existem falhas e ficou claro que incorporar IA era interessante para serviços de saúde, como o nosso."

No Nove de Julho, o Centro de Arritmias está usando uma plataforma de inteligência artificial chamada Kardia. "Todos os eletrocardiogramas do pronto-socorro e da UTI cardiológica já são analisados por ela e agora, em menos de três minutos, o especialista dá o laudo", conta o médico. A questão principal, no entanto, não é o tempo. "É não perder a chance do diagnóstico e só descobrir que alguém tinha fibrilação atrial ao investigar a causa de um AVC. Vale repetir que boa parte dos pacientes não sentia nada antes, o que é impressionante", diz Eduardo Lima, animado porque, a próxima semana, os eletrocardiogramas realizados em todo e qualquer leito do hospital também alimentarão a plataforma de IA. "Será uma busca ativa de casos dessa fibrilação", resume.

Vale acrescentar que nem sempre o coração fica tremelicando em vez de bater direito 100% do tempo. Existe a fibrilação atrial paroxística. "Nela, aquele tremor acontece por um período e para. Depois, volta", diz Eduardo Lima. "E o risco de AVC é o mesmo da forma persistente."

Moral da história: a pessoa pode fazer o eletrocardiograma em um dia no qual o coração, por acaso, está em um bom ritmo e isso mudar na manhã seguinte. A inteligência artificial, porém, é capaz de detectar indícios extremamente sutis disso nos traçados do exame, mesmo se ele for realizado em um dia em que, aparentemente, o coração esteja batendo normal. E, assim, nenhum caso passa batido.

A questão do álcool

O principal fator por trás da fibrilação atrial é mesmo o envelhecimento. Ou um problema prévio no coração, como um infarto. Fique claro que o cafezinho, já mencionado neste texto, tem sua parcela de culpa no cartório em outras arritmias — mas não, nessa. Já o álcool...