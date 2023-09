Algumas pessoas têm como objetivo viver até quase 100 anos; outras já pensam em viver com qualidade pelo maior tempo possível. Seja como for, o que mais importa é como um desses objetivos (ou até os dois) pode(m) ser alcançado(s).

Alguns dizem que viver em si é simples e que nós, seres humanos, muitas vezes complicamos as coisas. Em parte, isso é verdadeiro, pois cada vez mais as pessoas estão sem paciência, sem flexibilidade, buscando os melhores resultados com imediatismo e só valorizando os aspectos negativos das coisas e dos fatos.

Da mesma forma que o imediatismo leva a resultados frustrantes, principalmente quando se almeja uma vida saudável e duradoura, a falta de organização também é um fator extremamente limitante. Qualidade de vida não é obviamente um fato agudo, algo que se conquista de um dia para outro. Ela exige abdicação, ou seja, abrir mão de certos hábitos errados, relacionamentos tóxicos e vícios.