Sem açúcar, este sorvete leva só dois ingredientes e é sobremesa saudável

Quer uma sobremesa saudável, saborosa e muito fácil de fazer?

Experimente esse sorvete de fruta, que não leva açúcar e é ótimo para matar o desejo de doce. A receita pode ser feita tanto com mamão quanto com manga, que fica extremante gostosa. Experimente as duas variações.

Caso queira reduzir o teor de gordura e calórico do sorvete, use leite em pó desnatado em vez do integral.