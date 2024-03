Bombom gelado recheado com iogurte e morango é sobremesa ideal para verão

Uma sobremesa com certeza encantadora, este bombom, super-rápido de fazer, vai encantar a todos.

Sabe aqueles quadradinhos de chocolate recheados com sorvete? Pois esta é uma versão tão gostosa quanto, porém saudável, e vai ajudar quem deseja consumir um doce, mas com controle do açúcar.

Ingredientes:

50 g de chocolate meio amargo