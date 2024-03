3 estratégias para reduzir o consumo do sal de cozinha

Recomendo pacientes a prepararem seus alimentos sem sal, apenas com temperos naturais e o que for necessário para a receita. Na hora de consumir o preparo, uma pequena pitada de flor de sal por cima será o suficiente para provocar salivação, gosto salgado na boca e textura agradável na língua.

2. Usar sal marinho

Não poderia deixar de lado um produto integral e com preço superacessível. Justamente por essa primeira qualidade, ele preserva muitos nutrientes, e o seu alto sabor salgado, quando em contato com a língua, deixa a comida saborosa para quem come.

A diferença do sal de cozinha mora no uso culinário, sendo o marinho usado tanto para finalização (moído ou adicionado em pitada na hora do consumo) ou então no preparo do alimento mesmo. Mas ele é mais salgado que o sal de cozinha, ou seja, usado em menor quantidade.