Congelamento de óvulos: buscas crescem no Google; e aqui estão as respostas

As buscas sobre congelamento de óvulos tiveram um aumento de 80% no Brasil nos últimos cinco anos, em relação ao mesmo período anterior, segundo uma pesquisa do Google Trends, divulgada com exclusividade para Universa.

O que mostram os dados

Fevereiro de 2024 marcou o pico de buscas no período. Nos últimos cinco anos, Distrito Federal, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram os estados com maior interesse de busca por congelamento de óvulos no Brasil. O Google não divulgou os números absolutos de buscas, apenas o aumento percentual.

Curiosidade: muitas pessoas pesquisaram se Viviane Araújo, 49, congelou óvulos. Esse foi o termo com maior crescimento nas buscas no Brasil sobre o tema. Em entrevista para Universa, a atriz disse que não. Para engravidar de Joaquim, 1, ela usou um óvulo doado.