Maria Flor sobre primeiros meses de maternidade: "Achei que ia enlouquecer"

Ser mãe de primeira viagem, mesmo com informação, ainda traz um mundo de novas experiências, boas e ruins, para as mulheres. No Maria vai com os outros, de Universa, a atriz Maria Flor, que é mãe do pequeno Vicente, diz que chegou a pensar que não teria capacidade de cuidar do próprio filho.



Nos primeiros três meses eu achei que ia enlouquecer. Eu falei: 'não vou conseguir'. Ele só mamava, ele acordava de uma em uma hora. Eu não dormi durante três meses. Maria Flor, atriz



Mãe perto dos 40 anos, a atriz percebeu as mudanças que a gravidez gerou no seu corpo e para o seu autoconhecimento. Uma mistura entre se reconhecer como uma mulher mais velha, e ao mesmo tempo, gerar uma nova vida.



Eu fui mãe mais velha. Quando eu fiz 40, eu tinha um bebê de um ano e meio. Eu estive descobrindo qual mãe eu poderia ser, continua descobrindo, ainda muito na crise da maternidade. Maria Flor, atriz



Ser madrasta é muito diferente de ser mãe, diz Maria Flor



Antes de ser mãe de Vicente, Maria Flor é madrasta de Martim, filho do seu marido Emanuel em outro relacionamento. A convivência entre a atriz e o enteado começou quando ele tinha três anos de idade. Apesar de ter essa experiência com a criança, Maria Flor diz que a maternidade é outra coisa:



Ser madrasta é muito diferente de ser mãe [...] Ser mãe é outro perrengue. É você que está ali acordando na madrugada e tal. Maria Flor, atriz



Com o nascimento de Vicente, a relação de Maria Flor com o enteado melhorou, mas, no início, a construção do vínculo entre os dois deu trabalho para toda a família. "Foi difícil pra mim, pra ele, para o Emanuel. Foi uma adaptação muito grande", conta a atriz.



