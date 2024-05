PM suspeito de matar mulher e os dois filhos dela nega o crime, diz defesa

A defesa do policial militar Ednei Antônio Vieira, 42, suspeito de matar uma professora e os dois filhos dela, em Apiaí (SP), informou que o cliente negou ter praticado os crimes. Ele foi preso na madrugada desta terça-feira (21).

O que aconteceu

Advogada Mariane Bacchin afirmou que Ednei fugiu porque ficou com medo. Triplo homicídio foi cometido na quinta-feira (16). "Pelo que entendemos, ele ficou assustado com as reportagens que ele viu com foto dele estampada minutos depois nas redes sociais", disse Bacchin.

Homem também teve medo de represália contra sua família, diz defesa. "Preocupado com represália contra sua família. Mas ele sempre quis se apresentar, colaborar com as investigações, acredito que fugiu de imediato por instinto do ser humano", acrescentou a advogada.