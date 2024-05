Mulher morre e duas são baleadas em Paraisópolis; ex-companheiro é suspeito

Uma adolescente de 16 anos morreu e outras duas mulheres, de 23 e 21 anos, foram baleadas na tarde desta terça-feira (21), em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

As três vítimas são irmãs e foram atingidas pelos disparos, por volta das 15h. A jovem de 16 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações são da Polícia Militar de São Paulo.

As outras duas mulheres foram socorridas por populares. Uma delas teria sido baleada no braço. Ela foi encaminhada para Assistência Médica Ambulatorial de Paraisópolis. A outra foi atingida no peito e está em estado grave. Ela foi transferida ao Pronto-Socorro do Hospital Campo Limpo.