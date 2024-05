Batom nos olhos? Cuidado! Vanessa Rozan alerta sobre riscos de truque viral

No episódio desta terça-feira (14) do quadro Lab da Beleza, a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testa uma técnica curiosa que viralizou no TikTok: a chamada "lipstick shade trend", que consiste em fazer uma maquiagem inteira usando apenas batom.

Antes de comentar o truque, porém, a expert faz um alerta: não é seguro usar batom na região dos olhos. Nem todo batom é oftalmologicamente testado; a maioria só pode ser usado nos lábios. Aplicar como sombra um batom que não passou por testes de segurança nos olhos pode causar alergias ou até consequências mais graves, destaca Rozan.

"Quando você usa um batom em uma área para a qual ele não foi testado, o fabricante não se responsabiliza caso você venha a perder a visão, por exemplo", diz a apresentadora.