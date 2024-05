Henrique e Juliano roubam cães de Nattan e levam a outro estado: 'Malucos'

Depois, Nattan mostrou o momento que Henrique e Juliano levaram os animais de Fortaleza (CE) para o Tocantins. "Vou levar os dois. O Nattan dormiu, não cuidou de nós. Ficamos sete horas na casa dele. Estou levando a ração também. Ele vai ter que ir buscar os cachorros depois", disse Henrique, que também pegou o chinelo de Nattan.

Nattan ainda mostrou a conversa que teve com Juliano, em que pede a volta dos pets. "Não faça isso não, se você gosta de mim e da nossa amizade", pediu ele, que também mostrou a dupla com os cachorros no jatinho.

Nattan pede que Juliano devolva cachorros Imagem: Reprodução/Instagram

No Instagram, Nattan pediu a ajuda dos seguidores para se vingar. "Vai ter volta, ok? Muita loucura. Quero ideias do que posso fazer para dar o troco. E ai?", escreveu ele, que sugeriu que iria levar um dos bois da dupla para casa.

"Já avisei, um gado cabe em um jato. Próxima semana eu vou pegar meus cachorros e alguma coisa daquela fazenda eu trago comigo", afirmou Nattan.