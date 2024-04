27 livros para ler na gravidez: os melhores e os menos óbvios

Os 60 dias mais importantes na gravidez

Livro compacto e didático do já conhecido autor Pierre Dukan, sobre como a alimentação pode ser crucial na saúde do bebê, com olhar especial para o quarto e quinto mês de gravidez. Autor do best-seller Eu não consigo emagrecer, agora Dukan adota uma nova causa: conter o avanço do sobrepeso, diabetes e obesidade gestacionais de maneira simples, com direito a plano alimentar para retardar o aparecimento de doenças e garantir a qualidade de vida da mãe e do filho.

Bela Maternidade

O que comer antes, durante e depois da gestação, como se preparar para o parto, como construir a tal rede de apoio, como alimentar e cuidar de um bebê... Bela Gil conta sua experiência com um relato íntimo sobre como foi ser mãe da Flor e do Nino, começando pela decisão de ter um filho e passando pela importância do cuidado consigo mesma. Além disso, há receitas e entrevistas com profissionais de várias especialidades.