Mulher frígida? Termo caiu em desuso, e falta de desejo tem várias causas

No início do século 20, a indisponibilidade feminina para fazer sexo com o marido era denominada frigidez. Não importava o motivo: dor de cabeça, falta de vontade, medo e, o mais comum, ausência de amor e desejo por um parceiro de vida frequentemente escolhido pelos pais.

Qualquer que fosse a razão para uma mulher não se mostrar muito animada na cama, a palavra assinalava a sentença: tratava-se de uma inútil, fria, uma pedra de gelo.

A maioria não recebia estimulação adequada ou tinha problemas de relacionamento com o cônjuge, mas, numa época machista, muitas vezes o problema era resolvido com o homem se envolvendo com outras mulheres em um relacionamento extraconjugal.