Xixi em pé e cueca suja na TV: mulheres falam sobre dates em casas sujas

Você conhece um cara, vocês começam a ficar e ele a convida para ir à casa dele. O que tinha tudo para ser uma noite ótima, na verdade, vira um grande pesadelo de higiene: lençol manchado, banheiro sem condições de uso e cheiro podre no ar.

Universa conversou com mulheres que descobriram que a casa do boy era suja ao chegar no encontro. Elas contaram os detalhes da nojeira e quanto tempo conseguiram ficar no local antes de fugirem.

Xixi em pé

"Conversava com um cara há algum tempo e marcamos de nos encontrar em uma festa, já que tentativas anteriores de nos vermos não tinham dado certo. Depois de ficarmos nessa festa, ele me convidou para ir na casa dele, já que ele morava sozinho e o local era no meio do caminho entre a minha casa e onde estávamos.