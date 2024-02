Amigas da igreja, elas se apaixonaram: 'Casei com homem, chorando por ela'

Voltei ao Brasil 40 dias depois. Liguei para a Bruna e falei para ela pegar um avião para São Paulo, para resolvermos nossa vida. Falei que iria me separar e que também não voltaria mais para Moçambique, que queria viver esse relacionamento com ela no Brasil. Ficamos em São Paulo 15 dias, sem ninguém saber que estava no país. Me separei do meu ex-marido e começamos a morar juntas.

Flávia

Flávia conta que o então marido não entendeu bem o motivo da separação, em um primeiro momento. "Falei com ele que veio à tona um passado meu e que não estava preparada para compartilhar nada naquele momento." Depois de um tempo, tudo ficou mais claro entre os dois —e ele reagiu bem.

Flávia terminou casamento e largou emprego fora do país para viver paixão com Bruna Imagem: Arquivo pessoal

Nos seis meses seguintes ao reencontro, Flávia e Bruna não conviveram com ninguém —elas só queriam ficar a sós e faziam tudo juntas.

Depois de um tempo, Flávia apresentou a companheira aos amigos e família. "Eles receberam muito bem." Bruna, por sua vez, diz que nunca fez um comunicado oficial —apenas começou a levar a Flávia aos lugares. "Tudo no seu tempo. Respeito o tempo das pessoas, mas também exijo respeito em relação ao meu relacionamento. Onde não cabe a Flávia, não me cabe também."