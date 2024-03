'Seu ex tá aqui, cuidado': mulher espancada e morta recebeu alerta de amiga

Elda apresentava várias lesões no rosto e sinais de asfixia causados possivelmente por um golpe 'mata-leão'. O pescoço dela estava quebrado, segundo o boletim de ocorrência.

'Sempre tentava ir atrás dela', diz mãe

"A morte da minha filha é algo que dói muito, mas ela ter sido morta dentro da minha casa dói ainda mais. Eu não sei como aconteceu. Eu não escutei nada, nenhum grito. Os cachorros não latiram. Não sei se ela foi golpeada lá fora ou se foi aqui dentro", diz Valéria Aquino Fortes, 59, mãe da vítima e professora aposentada.

Elda e o ex-companheiro, principal suspeito do crime, permaneceram juntos por cerca de quatro anos e tiveram uma filha, de três. O casal estava separado desde novembro e o homem não aceitava o fim do relacionamento. No momento do crime, a criança dormia com a avó.

Elda Mariel Aquino Fortes, 29, foi espancada até a morte na casa em que morava em Lorena (SP). Imagem: Arquivo Pessoal

"Eles não brigavam, mas ele criticava a roupa, cabelo, perfume e tudo o que ela fazia. Ele sempre buscava uma forma de abalar a autoestima dela até que ela terminou com ele e mandou ele sair de casa", recorda a mãe de Elda.