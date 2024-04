Ter orgasmos apenas pelo toque nos seios é real, e a gente conta como

Essa estimulação ativa a mesma região cerebral referente aos órgãos sexuais, chamada de córtex sensorial genital, o que explica seu alto potencial erógeno e a ligação de excitação conjunto da mama com o clitóris.

Essa ligação direta já foi comprovada por um estudo publicado no "Journal of Sexual Medicine", em 2011, e concluiu que a sensação do orgasmo irradia dos mamilos e vai até o clitóris, provocando a explosão de prazer.

Trata-se de uma ocorrência pouco comum — mas não é porque é difícil que não vale a pena tentar alcançá-la, não é mesmo?

Zona de sensibilidade

É válido lembrar que não são todas as mulheres que curtem estímulos nessa região. Como é uma área extremamente sensível, algumas podem achar o toque incômodo, principalmente se o parceiro recorrer ao velho truque de apertar os mamilos entre os polegares e indicadores como se estivesse tentando regular o volume e a sintonia nos botões de um rádio antigo.

Peça para o cara começar a acariciar o seio todo e só depois se concentrar nos mamilos, de preferência fazendo movimentos circulares com os polegares variando a velocidade e a pressão.