'Acham que quero destruir os homens', mas ela só faz perguntas sobre sexo

Como assim as mulheres não estão gozando? Como assim só o homem goza? Nós temos capacidades de orgasmo muito maiores, podemos ter um orgasmo andando de bicicleta. A gente só não estuda e não acessa essa capacidade por pressões sociais.

Alguns comentários nos seus vídeos sugerem que você combina as respostas com as pessoas que entrevista. Como é esse processo de abordagem dos entrevistados?

Ao contrário do que as pessoas falam, que só seleciono as piores respostas, tenho que selecionar as melhores, tem dias que só tem resposta absurda. Gravei um vídeo sobre métodos contraceptivos e perguntei sobre um método específico e ninguém acertou. Tive que chamar uma médica para explicar.

Temas relacionados à sexualidade é mais difícil encontrar pessoas que queiram participar porque elas têm vergonha, mas o processo de gravação varia de duas a quatro horas dependendo do tema e do lugar onde gravo.

As pessoas acham que quero acabar com a imagem dos homens, que quero destruir os homens. Mas eu só pergunto a mesma coisa para homens e para mulheres.