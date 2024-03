Zélia Duncan sobre orgulho: 'Não tem possibilidade de voltar pro armário'

Zélia Duncan revela se já pegou fã: 'A paixão é perigosa porque ela vicia'

Zélia não esconde que já se envolveu com fã. "É legal você entender que da paixão pro amor é um caminho que você faz e muda um pouquinho. Você tem que desviar um pouco daquela paixão inicial. Minha vida teve muitas paixões. Já vivi paixão com fã, mas sempre tive muito cuidado com isso."

Zélia Duncan fala de casamento com ex-mulher de Jô Soares: 'Ele era a família dela'

A cantora fala sobre seu casamento com Flávia Soares, ex-mulher de Jô Soares. "Ela já estava separada há muitos anos dele, mas o Jô era a família dela. [...] Ela era muito próxima do Jô, todo domingo ia ver filme com ele. No começo foi difícil pra mim, veio a pandemia e depois ele só via a gente praticamente. A gente ria muito juntos, via filmes e eu fiquei até o fim. Nossa convivência foi incrível."