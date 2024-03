Claudia Raia revela segredo sobre terceira gravidez: 'Cartomante avisou'

Claudia conta como começou o romance com o atual marido, Jarbas Homem de Mello. "Ficamos amigos por um tempo. Eu estava no fim do meu casamento com o Edson [Celulari], estava mais pra lá que pra cá, ele foi muito ombro pra eu chorar. [...] A gente ficou longe, de vez em quando se ligava, mensagem, ele ficou na dele. A gente começou a ensaiar e um dia eu olhei diferente, ele também".

Claudia Raia fala de fim de relacionamento com Jô Soares: 'Ele que terminou comigo'

Claudia também fala sobre seu relacionamento com Jô Soares, que aconteceu entre 1984 e 1986. "Tudo dele era incrível, o jeito que ele era. Quando eu me dei conta eu estava bem apaixonada por ele. Durou quase três anos. Ele terminou comigo ainda gostando de mim. Ele falou que eu gostava de outro tipo de homem, que em algum momento isso ia acontecer, que eu ia ser uma das maiores estrelas do país e ele não sabia se ia conseguir administrar isso".

