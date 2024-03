Caiu na rotina? Criar personagens na cama pode deixar o sexo mais gostoso

As fantasias sexuais são uma espécie de "cereja do bolo" da vida sexual. Independentemente de seu conteúdo e se saem ou não do campo da imaginação, elas permitem que as pessoas vivenciem novas experiências e sintam sensações diferentes. A invenção de personagens, em especial, pode ampliar o prazer e fazer com que os envolvidos aproveitem muito mais o sexo.

Para começar, fingir que são outras pessoas, assumir papéis diferentes na cama ou literalmente se fantasiar com peças sensuais e adereços para essas brincadeiras pode ajudar o casal a interagir de forma diferente durante a transa.

Ao incorporar determinados personagens, os dois criam uma espécie de 'alter ego' que os autoriza a se relacionarem de uma forma distinta da maneira como costumam interagir. Na '"pele" de outras pessoas, é possível criar coisas diferentes com mais liberdade e dar vazão aos desejos mais íntimos ao mesmo tempo em que a verdadeira personalidade fica resguardada.