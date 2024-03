Não passe perrengue: 4 posições para sexo oral gostoso sem dor no pescoço

69 clássico

Por estarem deitados em posições invertidas, essa posição pode ser além de prazerosa, bem confortável —para quem faz e para quem recebe. Isso pode levar o prazer às alturas. Importante: concentrem-se em dar, mas também em receber, prazer.

Pés no chão

Uma outra maneira de colocar a vagina na altura do rosto do parceiro é ficar sentada na cama. Com as penas abertas, o homem se agacha no chão à sua frente e faz o sexo oral.

Fonte: Carla Cecarello sexóloga; e Jéssica Siqueira, sexóloga da Plataforma Sexo sem Dúvida

*Com matéria publicada em 05/05/2022