'Enchia a cara pra transar': sexo e álcool podem virar um combo perigoso

"Quando é recorrente é perigoso"

Paula conta que a bebida sempre fez parte das preliminares em sua vida sexual. Foi assim desde os 18 anos, quando perdeu a virgindade.

"Minha primeira vez não foi nada romântica. Eu estava nervosa, bebi bastante e, um tempo depois, descobri que o cara tinha namorada", recorda.

Depois dessa decepção, passei a beber mais antes de transar com alguém. Fazia isso para me soltar, porque eu me cobrava demais. Tinha que ser boa de cama para conquistar o cara.

O fato é: para muitas pessoas, esse momento de estar frente a frente com o parceiro é um momento de prova, de estar sendo avaliado pelo outro. Não há problemas em beber um pouquinho para aliviar a ansiedade e a insegurança. Porém, quando é recorrente e em excesso, é perigoso.

Bebida ajuda a se soltar, mas limita o prazer

O sexo casual acaba aumentando a necessidade do consumo da bebida para transar. Existem três fases do sexo. Primeiro vem o desejo, que é mais subjetivo e tem a ver com a imaginação; depois a da excitação, que é mais física, falando no envolvimento entre os dois indivíduos; e o orgasmo. As pessoas ficam tão ansiosas com a coisa da performance para serem prestigiadas que elas querem ter a excitação sem ter o desejo. Não há a produção erótica. Daí, ela precisa estar alcoolizada para chegar de cara e ter uma relação sem ter um preparativo. É um fenômeno social.