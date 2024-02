'Não toca na minha bunda': homens falam de prazer anal e como romper tabu

Falta conhecimento sobre fonte de prazer. Não deixar sequer tocar no bumbum ou ter aflição de estímulos no períneo (aquela partezinha que fica entre o sacro escrotal e o ânus) ou no ânus propriamente têm a ver, entre outros fatores, com o desconhecimento do poder que essa zona erógena do corpo feminino e do masculino tem durante uma transa.

Práticas sexuais como beijo grego (carícias com a língua no ânus), pegging (penetração anal feita pela mulher com brinquedos eróticos) e uso de cinta peniana (strap-on) ficam de fora da cama —o que pode limitar a forma de explorar o corpo e de ter sexo de qualidade entre casais heterossexuais.

'Passada' de mão pode?

Para o músico Fernando*, 32 anos, heterossexual, a experiência de relacionar o prazer masculino ao toque anal não faz sentido. Nas relações sexuais, ele afirma, não vê problema nos "apertões na bunda ou nas passadas de mão", mas não deixa que o contato se estenda até a região anal.

"Quando percebo a intenção, eu tiro a mão da pessoa, mudo de posição, essas coisas", explica. Para ele, não permitir que se explore o toque no ânus tem mais a ver com uma noção de higiene do que especificamente com preconceito.